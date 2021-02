tendência: aposte nas leggings

Neste ano que passou, com o tempo que passámos em casa, notou-se um crescimento enorme na procura e utilização de roupa desportiva como loungewear. Esta tendência, mais tarde, transbordou também para a rua e o uso de fato de treino, leggings e sweatshirts no quotidiano fez com que surgisse a tendência do athleisure. Um híbrido de roupa desportiva e roupa “normal” para ser utilizada no dia-a-dia, mas em que o conforto é a prioridade.

Estando de volta a casa, em confinamento, esta tendência ressurgiu mais relevante que nunca. As calças são substituídas por leggins e os sapatos perdem o lugar para os ténis confortáveis. Seja em conjuntos desportivos ou não, optar por umas leggings ganha pelo fator conforto, sem ter que abdicar do estilo.

Confira as sugestões de leggings que temos para criar os seus looks confortáveis, mas cheios de pinta.