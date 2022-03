Numa coleção onde o design e a originalidade marcam a diferença, a aposta em padrões vibrantes e exclusivos revela-se vencedora, levando às fãs da Anonyme Designers o máximo da elegância numa vasta seleção de opções e conjugações que vão fazer as delícias de quem não abre mão dos melhores looks para todos os momentos do dia a dia.

Geométricos, florais ou animal, os padrões Anonyme podem e devem ser usados em look total, em combinações arrojadas entre si ou com peças lisas garantindo assim um resultado único e original.

Na coleção o mesmo padrão é aplicado a várias peças, desde vestidos longos, calças, saias ou tops, algo a que a marca italiana já nos habituou.

Com uma paleta de cores contagiante, os vestidos fluídos, os fatos leves ou os tops e casacos de malha convivem num ambiente com um toque vintage sem esquecer a elegância e a originalidade.