É desta que vai render-se às cunhas?

Adoradas por muito e odiada por outros as cunhas estão de volta e prometem ser o calçado chave para esta estação. Mais baixas, ou mais altas, de cores claras ou escuras, com tiras para atar ou fivelas, são vários os modelos e que vai encontrar. Se ainda não tem as suas e mantêm-se reticente em relação a este tipo de calçado, dê uma vista de olhos nas nossas sugestões, pois temos a certeza que vai mudar de ideias.