Nem sempre damos o valor devido aos acessórios e isso acaba por transmitir-se na falta de limpeza dos mesmos, ao contrário do que se faz com a roupa e até mesmo o calçado.

Para que estes não voltem a ficar em segundo plano e consiga devolver-lhes o brilho e o tom que característicos, vamos dar-lhe dicas de limpeza para cada tipo de peça.

Dê uma vista de olhos!

Metal

Para limpar os seus acessórios de metal, experimente encher um copo de água com gás, sim leu bem, e colocá-los de molho durante a noite toda. No outro dia vai ver que a sujidade destes passou para a água e eles estão perfeitos.

Brilhantes

As peças com strass nem sempre são fáceis de limpar e isso deve-se ao facto, de estes brilhantes serem bastante pequenos, mas isto não quer dizer que sejam impossíveis e por isso, para o fazer precisa apenas de um produto, álcool. O álcool que vai ser usado não é o comum a que estamos habituados, mas sim o isopropílico, que é muito usado na limpeza de vários acessórios, como é o caso das lentes dos óculos, do ecrã de portáteis e etc… Para os limpar vai precisar de colocar este produto num cotonete e passá-lo pelos brilhantes, bem como pela parte de trás. De seguida é recomendado que passe um pano de flanela para retirar a sujidade e et voilà as suas peças estarão prontas e cheias de brilho.

Prata

São várias as técnicas que existem para limpar acessórios em prata, mas uma das mais simples é sem dúvida a casca da banana. Pode parecer estranho e quase impossível, mas a verdade é que esfregar os acessórios nesta durante alguns minutos e depois limpar com um pano de flanela, dá resultado e vai fazer milagres.

Dourado

Ao contrário das peças em prata, as peças douradas requerem um pouco mais de cuidado e por isso, para uma boa limpeza vai precisar de um copo de água com uma colher de bicarbonato de sódio e sumo de meio limão. Leve ao lume e adicione os seus acessórios, deixe-os ferver durante dois minutos e retire do lume. Assim que arrefecer retire-os e passe-os por água à temperatura ambiente. Os seus acessórios vão ficar limpos e perfeitos!