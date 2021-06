copie o look: o estilo descontraído e cool de Amaka

A blogger Amaka Hamelijnck é a personificação da expressão “boas vibes” – o seu feed de instagram transpira uma sensação de calma e tranquilidade com uma mistura de irreverência que apenas Amanka nos consegue fazer sentir.

A instagrammer, sediada em Amesterdão, é também de origem nigeriana que embora não seja fortemente representada no seu estilo, acaba por estar, de certa forma, presente na sua estética. O seu estilo clean, muito típico das bloggers sediadas no norte da europa, acompanha fortemente as tendências de uma forma que lhe é característica. Com ele, Amaka inspira diariamente os seus 212 mil seguidores.

Conheça os 3 looks de Amaka que escolhemos para representar a estética da instagrammer e inspire-se neles.