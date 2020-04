Nesta primavera, são várias as cores que vão invadir o seu closet. Entre tons vibrantes e tons neutros, escolha os seus favoritos e comece já a pôr em prática nos seus looks do dia. Desde outfits monocromáticos e mix & match, são várias as formas que pode conjugá-las. Dê uma vista de olhos nestes trendy looks e inspire-se.

AZUL

VERDE

AMARELO