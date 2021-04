“Os sonhos são o resultado do subconsciente – um mistério, escondido do mundo externo”. Um estudo sobre as silhuetas com o foco na feminilidade e na elegância, na sua poesia, mas também na sua extravagância.

Uma ode ao classicismo, à beleza intemporal e às peças eternas. Em casacos oversized, camisas de smoking e delicada lingerie, ela distrai os pensamentos, caminhando sobre um tapete repleto de velas e memórias enquanto lê um livro.

As cores quentes e a estética efforthless, elegantes e vulgares. Preto e marfim, discreto, mas sempre impactante.