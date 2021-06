Precisa de inspiração para o seu vestido de madrinha? Dê uma vista de olhos nestes modelos.

Ser convidada para ser madrinha no casamento de uma amiga é algo muito especial. Ainda que as atenções estejam voltadas para a noiva, a madrinha também tem um lugar com grande destaque na cerimónia e, por isso, deve estar no seu melhor.

Embora muitas noivas optem por escolher o tom dos vestidos das madrinhas e damas de honor, o modelo acaba por ser uma decisão que compete à madrinha.

Se for este o seu caso e não sabe bem por que modelo optar, conheça as nossas opções favoritas e inspire-se para a demanda pelo seu vestido.