Inspirada pelo clima de amor de fevereiro, a Partner In Cream, que tem um match perfeito para cada tipo de pele , é o presente ideal do dia dos Namorados para a sua cara-metade ou para mimar-se e dar aquele boost na autoestima.

Para celebrar o dia dos Namorados e todas as formas de amor, a marca lança uma campanha especial: os duos creme + sérum, durante todo o mês de fevereiro, incluirão como presente uma peça exclusiva, criada pela mente e pelas mãos da artista espanhola Julia San Millán do colectivo criativo Casa Angelita.

A nova marca portuguesa de cosméticos, desenvolve produtos naturais para o cuidado de rosto direcionados para um consumo mais preciso, mais eficaz e mais sustentável.

créditos: Partner in Cream

Com fórmulas otimizadas, que usam 99% de ingredientes naturais, os cremes e séruns tratam com precisão as necessidades de cada tipo de pele. Essa é a chave para obter o máximo de benefícios com o mínimo de desperdício de tempo, dinheiro e recursos naturais.

Lançada no final de 2021, a marca conta com três cremes vegan desenvolvidos para pele sensível, seca e mista e que podem ser misturados e combinados com os quatro séruns vegan, que visam algumas das principais preocupações da pele (primeiras rugas, espinhas, pele sem brilho, manchas).

Todos podem ser usados individualmente ou em duos ou trios de acordo com a necessidade de cada pele.