Tendo em conta que as previsões meteorológicas apontam para uma despedida de 2017 com alguma chuva e, de acordo com um estudo realizado pela Continental Pneus Portugal, no âmbito do projeto Visão Zero Acidentes, 57% dos cerca de 1300 inquiridos revela um maior nível de preocupação com a segurança rodoviária quando as condições meteorológicas são adversas, a Continental deixa vários alertas e cuidados redobrados a ter nas deslocações a efetuar nesta época festiva:

O estado dos pneus

Os pneus são o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada. Verifique regularmente o estado dos seus pneus para se assegurar que a profundidade do piso é a recomendada (3mm). Mesmo com pneus novos e em bom estado, os condutores devem sempre reduzir a velocidade em piso molhado de forma a diminuir o risco de aquaplaning.

Na eventualidade de entrar em aquaplaning, os condutores devem retirar imediatamente o pé do acelerador e diminuir a velocidade. Devem evitar rodar o volante e travar. Contudo se existir a ameaça de um acidente, devem iniciar a travagem de emergência – na maioria dos casos os pneus traseiros mantêm aderência suficiente para abrandar o veículo. Logo que possível deve retomar-se a circulação a uma velocidade reduzida.

As luzes

Ligue as luzes do veículo, inclusivamente quando chover com pouca intensidade. Ajudá-lo-á a aumentar a visibilidade, tanto a sua como a dos outros veículos.

A distância de segurança

Mantenha a distância de segurança do veículo da frente (equivalente ao espaço de dois veículos), uma vez que o piso molhado faz com que a distância de travagem triplique. Sempre que possível use o motor para diminuir a velocidade do veículo.

As escovas limpa para-brisas

Certifique-se que as escovas limpa para-brisas estão em boas condições e substitua-as se necessário.

A velocidade

Um dos mais importantes conselhos a ter em conta é reduzir a velocidade e adaptá-la às condições meteorológicas o que ajudará os automobilistas a estarem preparados para os eventuais imprevistos.