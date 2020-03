O programa Proinfância é lançado em Portugal “em colaboração com o BPI”, em parceria com as câmaras municipais do Porto e de Lisboa e, desde que foi criado em Espanha em 2007, apoia “mais de 300 mil crianças e jovens em situação de pobreza”, revelou a organização.

O projeto começa pelo Porto, onde o apoio vai ser “prestado através de instituições sociais a selecionar por concurso público a lançar durante o mês de abril”, para implementar nas freguesias de “Campanhã, Lordelo de Ouro e Ramalde”.

Está previsto o apoio a “50 famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social em cada uma das referidas freguesias”.

“O apoio da Fundação la Caixa às instituições sociais corresponde a um valor máximo global anual de 300 mil euros para o conjunto das três áreas geográficas de intervenção, sendo renovável por períodos de um ano”, esclarece a organização.

O modelo de intervenção do Proinfância apoia crianças e jovens entre os zero e os 18 anos “em situação de pobreza ou exclusão social para que possam ter as mesmas oportunidades que outras crianças”.

A intenção “é romper o círculo de pobreza que se transmite de pais para filhos, assim como promover novas formas de apoio focadas no desenvolvimento social e educativo, através de um conjunto de recursos a que as instituições sociais recorrem de acordo com a metodologia de trabalho estabelecida pelo Programa”.