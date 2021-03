Depois do sucesso de “A Terceira Índia”, um relato comovente no feminino, que explica o que sente uma mulher quando não consegue engravidar, Íris Bravo, especialista em ginecologia e fertilidade num centro público de Procriação Medicamente Assistida, volta a dedicar-se à sua outra paixão, a escrita, para fazer regressar Sofia, a protagonista da primeira história.

Depois da primeira história ter chegado a milhares de portugueses, o livro “A Nova Índia” é lançado no próximo dia 10 de março, pelas 18h00, nas redes sociais das entidades que apoiam o livro, farmacêutica Merck e Associação Portuguesa de Fertilidade (APFertilidade), e da Cultura Editora, editora do livro. O lançamento conta também com a presença da conhecida blogger e escritora Catarina Beato.

Neste novo livro, a história de Sofia chega ao fim, voltando o tema da fertilidade a estar em destaque, mas de uma forma diferente. Se n’“A Terceira Índia” a dificuldade em engravidar servia de mote para a narrativa, neste “A Nova Índia” a gravidez concretiza-se, trazendo com ela questões, dúvidas e incertezas.

“Foi uma agradável surpresa o feedback recebido com o outro livro, que tocou muita gente, ao abordar um tema que me é muito próximo, as dificuldades dos casais em engravidar. Tinha mesmo que concluir esta história e dar a Sofia um desfecho, que é o que muitos casais procuram ter”, refere a autora, Íris Bravo.

O livro volta a ter o apoio da Associação Portuguesa de Fertilidade, que reforça a importância de se falar sobre fertilidade, sobre as dificuldades dos casais e o impacto que a tentativa de concretizar o sonho de ter um filho pode ter nas suas vidas.

“Conhecemos a história de Sofia, no primeiro livro, uma história semelhante à de tantas mulheres reais, que se debatem com os constrangimentos inerentes à dificuldade de engravidar. Continuamos a segui-la, agora, e a confirmar como a realidade imita, tantas vezes, a ficção”, afirma Filomena Gonçalves, vice-presidente da APFertilidade.