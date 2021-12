O Movimento de Defesa da Vida (MDV), Instituição Particular de Solidariedade Social que se dedica a apoiar famílias em situação de crise familiar, está a promover uma campanha de Natal para apoiar as famílias e as crianças que mais precisam.

A iniciativa, com o nome de Presentes Solidários, tem como objetivo angariar fundos que permitam dar resposta a necessidades urgentes das famílias acompanhadas pelo Projecto Família, o programa-estandarte do MDV que já ajudou centenas de famílias em todo o país.

A campanha oferece, a quem quiser contribuir, a possibilidade de adquirir um Pinheiro MDV e/ou um pacote de Chá de Natal da Companhia Portugueza do Chá.

Desta forma, junta-se um gesto solidário a um presente natalício, garantindo o apoio direto a inúmeras famílias vulneráveis acompanhadas pelo MDV em Portugal e contribuindo para ajudar a superar situações críticas em que se encontram.

A aquisição desses Presentes Solidários deverá ser feita através do preenchimento de um formulário.

Os preços variam consoante a quantidade de pinheiros solicitados: 10 euros para 1 pinheiro; 9,50 euros/unidade para pedidos de 10 a 25 pinheiros e 9 euros/unidade para pedidos superiores a 25 pinheiros.

Quanto ao chá, o preço é de 5 euros por cada pacote de 50 gramas.

Em 2020, com o apoio de muitos particulares e de entidades foram vendidos 272 Pinheiros MDV e mais de 60 chás, tendo sido possível angariar 2.491 euros.

Todos os donativos são essenciais para que o MDV possa continuar a sua missão de promoção da dignidade de cada pessoa, com especial enfoque nas crianças e nas suas famílias, promovendo a unidade familiar. A

o atuar na raiz do problema, o MDV luta pela integridade das famílias e evita, sempre que possível, a institucionalização das crianças e jovens.

Carmelita Dinis, Diretora Executiva do Movimento de Defesa da Vida, explica que «estas campanhas são muito importantes, por darem resposta, direta ou indiretamente, às necessidades crescentes de muitas das famílias que acompanhamos. Os cabazes permitem que as famílias se reúnam à mesa, com uma refeição reconfortante, e que as crianças recebam um presente de Natal, para muitas o único presente que recebem.».

«Os presentes solidários, para além de serem uma campanha de angariação de fundos, têm ainda outro propósito: o de reunir a família e aqueles de quem mais gostamos, demonstrando a importância que temos na vida dos que nos rodeiam.», acrescenta a responsável.