Hoje em comunicado, a Fenprof explica que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valência jardim de infância mantiveram, durante o período em que estiveram encerradas, na sequência da pandemia de covid-19, o financiamento atribuído pelo Ministério da Educação para o seu funcionamento pleno.

“De acordo com a informação colhida junto do Ministério da Educação, a manutenção daquele financiamento destinou-se a apoiar as instituições e os seus trabalhadores que, assim, deveriam manter o seu salário integral passando, no caso das educadoras de infância, a desenvolver atividade à distância, como aconteceu no setor público”, sublinha.

Contudo, realça a Fenprof, “muitas IPSS decidiram suspender os contratos de trabalho das educadoras de infância notificando-as de que lhes seria aplicado o ‘lay-off’ simplificado, que implicava a redução do seu salário em um terço”.

A Fenprof sublinha tratar-se de uma ilegalidade pois as instituições “continuavam a receber o financiamento pleno e, para além deste, passavam, ainda, a receber 70% de 2/3 do salário dos trabalhadores que, no entanto, viam o seu contrato de contrato de trabalho ser suspenso e o salário reduzido”.