“Ainda hoje vão sair as regras específicas para os ATL” e muitas das recomendações já estão incluídas nas normas para as escolas e creches, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização da informação referente à COVID-19.

A diretora-geral da Saúde explicou que há “princípios gerais” que são depois trabalhados para serem adaptados a cada um dos contextos, mas “sempre na vertente preventiva”.

Graça Freitas disse também que a Direção-Geral da Saúde (DGS) tem estado a colaborar com o setor e com os ministérios sobre as regras para a abertura de campos de férias e de ATL.

"Colaborámos com o IPDJ [Instituto Português do Desporto e da Juventude] com recomendações para os campos de férias e sairá brevemente uma publicação do IPDJ, em colaboração com a DGS”, afirmou.

Graça Freitas recordou ainda que não vão ser feitos testes de diagnóstico à COVID-19 a todos os funcionários do pré-escolar, ao contrário do que aconteceu com as creches.