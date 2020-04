“As Forças Armadas dispunham de 15 equipas de defesa química, biológica, radiológica e nuclear e adaptaram-se de forma muito rápida a este desafio, primeiro fazendo um ‘downgrade’, porque, na realidade, estavam preparadas para outro tipo de perigosidade nas suas intervenções, e, segundo, multiplicando as equipas”, sublinhou o ministro da Defesa Nacional.

Segundo João Gomes Cravinho, as Forças Armadas vão dispor de 82 equipas até ao final da semana, estando outras 15 a receber formação do Exército.

“(Este reforço) permite chegar a todos os pontos do país onde seja necessário, em apoio ao Ministério da Educação, para que possa haver uma nova normalidade nas escolas”, considerou o governante, acrescentando que caso os alunos do 11.º e 12.º ano regressem às aulas presenciais, as escolas vão ser espaços seguros.

O ministro da Educação aproveitou a visita para elogiar o trabalho das Forças Armadas, sublinhando que “desde o primeiro momento, mostraram total disponibilidade para coadjuvar o trabalho do Ministério da Educação no esforço nacional para, paulatinamente, irmos pensando o desconfinamento”.

Os estabelecimentos de ensino estão encerrados desde 16 de março, depois de o Governo ter decidido suspender as atividades letivas presenciais devido à pandemia da covid-19, uma medida que se vai prolongar até ao final do ano letivo para os alunos do ensino básico e 10.º ano.

Apenas os alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar às escolas, para ter aulas presenciais de preparação para os exames nacionais de acesso ao ensino superior, decisão que será anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, após reunião do Conselho de Ministros.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar na quinta-feira as medidas para continuar a combater a pandemia.

Devido ao fim de semana prolongado, o Governo decretou, entretanto, a proibição de deslocações entre concelhos de 01 a 03 de maio.