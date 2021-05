Foi sob o mote “Maternidade Sustentável” que a Vintage for a Cause e a Pinga Amor se juntaram para refletir sobre como se poderia aliar a funcionalidade que as roupas maternas necessitam a um design que reduzisse o impacto ambiental de roupas usadas apenas durante um certo período de tempo.

Deste trabalho em conjunto, nasce uma coleção desenhada para celebrar as mulheres e os seus corpos, fazendo-as sentir-se confortáveis e modernas independentemente da fase da sua vida, tendo em especial atenção a versatilidade e praticidade necessária para aquelas que estão prestes a ser mães ou que estejam a amamentar.

A coleção Mamasutra, alia funcionalidade, praticidade e sustentabilidade:

Filipa Freitas, criadora da página de instagram Pinga Amor, trouxe todo o seu know-how e experiência enquanto enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, assessora de lactação e babywear. Tem também uma voz ativa através do seu instagram, onde atende às dúvidas mais comuns das mamãs e pré-mamãs, desmistificando muitos medos relacionados com a amamentação.

Filipa partilhou com a Vintage For a Cause as suas melhores dicas, para que as peças de roupa fossem o mais práticas e confortáveis possível, sendo que a falta de variedade de cores e padrões é apontada como um critério desencorajador da compra por parte de muitas mulheres.

“Do ponto de vista de oferta, existe uma variedade muito grande de marcas com maior foco no bebé. Com esta coleção, pretendemos colocar a mãe no centro das atenções, disponibilizando peças multifuncionais para a gravidez e amamentação, que sejam facilmente conjugadas com outros básicos e cuja utilização se possa extender para lá da maternidade. “ - afirma Helena Silva, fundadora da Vintage for a Cause.