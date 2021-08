Depois do enorme sucesso da primeira coleção, a Hunter e a Porquinha Peppa, em 2021, continuam a celebrar o amor partilhado pela natureza, aventuras e, claro, saltar para poças de água enlameadas.

Esta coleção inclui as Kids First Muddy Puddles Wellington boots, mochila, guarda-chuva e meias para usar com as botas. Todos os artigos apresentam um padrão camuflado, com a tão adorada personagem a divertir-se nas poças de água.

O padrão contém gotas de chuva e a Porquinha Peppa, também com botas, casaco de chuva e a segurar um guarda-chuva da Hunter.

As botas são perfeitas para os pequenos exploradores, e vão desde o tamanho 21 ao 36. As galochas são feitas à mão com borracha natural e vegan, são 100% waterproof e estão disponíveis nas cores Dragon Fly, Yarrow and Rose Metal.

Conjugadas com a restante coleção Hunter x Porquinha Peppa, prometem proteção nos dias mais chuvosos e as crianças estão assim preparadas para aproveitar a natureza, independentemente do estado do tempo.

Os preços variam entre os 30€ e os 60€ e a coleção está disponível no site hunterboots.com, nos revendedores da Hunter e vendedores selecionados.