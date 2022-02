De norte a sul, de este a oeste, a mais recente coleção da marca suíça de relógios para crianças Flik Flak navega pelos sonhos de aspirantes a piratas e sereias em todo o mundo. E ao longo deste caminho de sonhos, a Flik Flak promete ensinar os mais novos a ver as horas com os seus relógios educativos.

A magia domina as ondas no relógio Seareni e no brilhante relógio Mermailicious, enquanto encantadoras sereias levam cabo uma muito própria versão de natação sincronizada em redor de coloridos corais, peixes e âncoras. E nem mesmo os piratas vão conseguir estragar a festa desta coleção Flik Flak Magical Ocean.

No relógio Ahoy Matey! criaturas marinhas encenam uma festa de máscaras com temática pirata, enquanto o relógio Fear Knot cria uma colagem de tesouros marítimos que nos recordam como a magia se esconde sob a superfície.

O relógio Skeleticious, com a sua ousada luneta e detalhes em amarelo néon, é um convite a aventuras noturnas, com caveiras e ossos estampados na bracelete.

Ten-Tickles e Rocktopus podem fazer com que os seus pequenos portadores desejassem ter oito pulsos – tal como os polvos que giram ao redor destes relógios.

O relógio Whale-Icorn faz com que o maior mamífero do planeta leve algumas das cores do arco-íris do céu para o mar. E, à medida que o sol se põe, haverá melhor forma para admirar os seus deslumbrantes reflexos do que com o apoio do relógio Oceanaxus? Esta preciosidade de relógio tem um efeito metálico na sua caixa e uma bracelete brilhante que promete captar a atenção de todos, seja em terra ou no mar.

Os novos modelos da coleção Flik Flak Magical Ocean estão já disponíveis na loja online Flik Flak e em qualquer loja física Swatch.