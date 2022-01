O inverno já chegou e às vezes passamos dias sem ver o sol… Mas quando ele resolve aparecer, pode ser uma experiência mágica!

Quando os raios de luz iluminam a humidade suspensa no ar, o céu enche-se de cor e vemos o arco-íris, um dos fenómenos mais bonitos da natureza.

Para alegrar o teu inverno, vamos ensinar-te a criar o teu próprio arco-íris para que possas admirar as suas cores sempre que quiseres.

Materiais necessários:

- Caixa de marcadores

- Papel absorvente de cozinha

- Tesoura

- 2 copos com água

Mãos à obra:

1. Dobra uma folha de papel absorvente em três (como se fosse uma carta para colocar num envelope). Depois, corta uma das partes de modo a ficares com uma tira de papel mais fina dobrada. Quanto mais curta for a tira de papel absorvente, melhor funcionará a experiência.

2. Usando os marcadores, pinta retângulos com as cores do arco-íris em cada extremidade, deixando cerca de um terço do papel em branco no meio da tira. Certifica-te de que preencheste bem os retângulos de cor para que haja tinta suficiente para viajar através do papel.

créditos: ambar

3. Enche 2 copos com água. Só queres que a parte inferior do papel toque na água, por isso deixa algum espaço vazio na parte de cima de cada copo.

4. Coloca o papel pintado nos copos, com uma extremidade em cada um. Cada ponta pintada a arco-íris não deve estar demasiado mergulhada, pois a tinta pode dissolver-se na água em vez de subir pelo papel!

créditos: ambar

5. Agora espera e observa! Dentro de alguns minutos, a água subirá lentamente pelo papel absorvente, fazendo com que a tinta dos marcadores se una entre si e crie um fantástico arco-íris!

O teu arco-íris está pronto! Talvez não vás encontrar ouro em cada ponta, mas que tal pedires um desejo? Podes sempre desejar um bocadinho de sol…

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.