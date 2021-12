A época mais esperada do ano esta aí à porta… o Natal! Temos uma sugestão para ti que vai um toque especial à decoração da tua árvore.

Vais precisar de:

- Cartolina A4 (cor vermelho e branco)

- Régua

- Lápis

- Tesoura

- Agrafador

- Cola

- Fio de pesca

Passo a passo:

1. Começa por recortar tiras de cartolinas de forma que meçam 2 cm de largura e 21 cm de comprimento.

2. Coloca as tiras umas sobre as outras, alternando as cores.

3. Agrafa as tiras o mais no centro possível. (Se um dos lados estiver mais comprido, corta a ponta de forma que tenha o mesmo comprimento em ambos os lados.)

4. Dobra uma das extremidades das tiras e cola-as de modo que se encontre com o agrafo no centro.

5. Repete este processo com cada tira até tenhas um círculo completo. Usa o fio de pesca para pendurar as tuas decorações de papel de Natal.

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.