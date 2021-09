José Lopes, conhecido no meio televisivo como Zé Lopes, mereceu destaque no perfil de Instagram de Cristina Ferreira. A diretora de ficção e entretenimento da TVI partilhou um vídeo de apresentação do próximo 'Conta-me', programa no qual o comentador e produtor televisivo contará a sua história de vida.

"Conheço o Zé há muitos anos. E mesmo assim não o conhecia. O 'Conta-me' do próximo sábado é uma conversa desconcertante, emocionada, que prova que todos somos mais do que mostramos", refere a apresentadora.

Zé Lopes, que é agora comentador de 'Big Brother', reagiu à publicação de Cristina partilhando a publicação na sua página e prestando-lhe um agradecimento sincero: "A Cristina. A primeira a acreditar. A que nunca deixou de o fazer. Obrigado é muito pouco para ti".

"Meu Zé. Gosto tanto de ti", reagiu Cristina às palavras do colega e amigo.

Leia Também: Zé Lopes: "Levei tareias a sério, era um saco de pancada"

Leia Também: Pai de Zé Lopes esteve preso: "Ia visitá-lo todos os fins de semana"