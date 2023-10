Zé Lopes esteve ontem, 20 de outubro, à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde, na TVI. Enquanto falava da família, e depois de dizer que a irmã se encontrava num relacionamento estável, o apresentador perguntou:

"Tens alguma relação sólida?".

"Não, Deus me livre, a mim ninguém me pega, Manel! Como é que é possível? Será que as pessoas estão todas cegas?", disse Zé em tom de brincadeira.

"Não, não tenho nenhuma relação sério", esclareceu, entretanto, notando que "está ótimo solteiro".

Veja o momento.

