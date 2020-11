Depois de uma fase de grande paixão, Zac Efron pode ter terminado o namoro com a australiana Vanessa Valladares.

"Infelizmente, o destino não estava do lado deles", terá dito uma fonte próxima do casal em declarações ao jornal The Sun.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o motivo da rutura terá sido "o trabalho de Zac e a distância forçada" a que os dois estão sujeitos desde que o ator se deslocou para gravar um novo filme e no âmbito das gravações terá ficado em isolamento.

Entre os amigos do casal, permanece a esperança de uma possível reconciliação... embora alguns acreditem que este era muito mais "um romance de verão do que eles gostariam de admitir".

Leia Também: Zac Efron está noivo? Ator surpreendeu namorada ao oferecer anel