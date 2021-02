Xana Abreu, que se tornou conhecida do público com a sua personagem infantil Xana Toc Toc, será a próxima grande entrevistada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC.

Esta foi uma conversa intimista na qual a cantora lembrou o momento em que soube que tinha sido diagnosticada com cancro.

"Saí do hospital a chorar baba e ranho, em pânico, a dizer: 'Chegou a minha hora, chegou a minha hora porque o meu cancro é bastante grande pelo que o médico diz e eu não tenho dinheiro para ser operada no privado. E agora? Tinha um projeto a nascer. Tenho tantas coisas para fazer na vida'", afirma.

A entrevista será transmitida amanhã, sábado, após o 'Primeiro Jornal'.

