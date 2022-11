Mafalda Diamond está a ser acusada de ter dado uma leve chapada no rosto de Diogo Marques, uma atitude que está a merecer várias críticas.

Uma delas chega por parte de Wilson Teixeira, que participou na 'Casa dos Segredos 3'. "Dez anos depois, e por causa de um 'impulso', perdi 50 mil euros e tenho um rótulo de 'agressivo' colocado na testa para a vida toda. Mas pelo menos durmo com a consciência tranquila de não ser batoteiro em relação às regras do jogo. Uns são filhos, outros enteados", pode ler-se na publicação feita no Twitter.

Confira abaixo o tweet de Wilson e aqui o momento que envolve Mafalda e Diogo.