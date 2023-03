Willow Smith anunciou nas redes sociais esta quarta-feira, dia 15 de março, que decidiu cancelar os concertos que iria dar em breve.

"Devido a circunstâncias imprevistas, não poderei atuar para os meus fãs na América do Sul e no México. Espero estar de volta em breve", escreveu a cantora, de 22 anos, no Facebook.

A caixa de comentários 'encheu-se' rapidamente de mensagens de fãs desiludidos pela notícia dada pela filha de Will Smith.

Um dos espetáculos que foi agora cancelado seria dado no popular festival Lollapalooza, no Brasil. Baco Exu do Blues é o artista escolhido para substituir Willow Smith no evento.

