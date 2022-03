As manifestações pedem o fim do vínculo do país com a família real britânica.

Os duques de Cambridge viram a visita de ambos à Jamaica marcada por uma onda de protestos e manifestações contra a escravatura. Apesar de terem alterado o itinerário previsto, William e Kate Middleton não conseguiram escapar aos protestos com os quais foram recebidos na capital da Jamaica, Kingston. Os manifestantes pedem o fim do vínculo do país com a família real britânica, levando o neto da rainha Isabel II a manifestar publicamente, ainda durante a visita, o "profundo lamento" pelo papel que o Reino Unido teve no comércio de escravos. A Jamaica, apesar de ter conquistado a independência há 60 anos, continua a ter a rainha Isabel II como chefe de Estado. Veja aqui as imagens dos protestos. Leia Também: Príncipe William: "A escravatura mancha a história do Reino Unido"