Após ter-se demitido da Academia dos Óscares, o The Sun avança com a notícia de que Will Smith irá para uma clínica de reabilitação de celebridades, nos EUA, e fazer uma pausa no trabalho.

Uma fonte de Hollywood disse: "O impacto da agressão afetou muito o Will, por isso ele irá receber ajuda para lidar com o stress. Esta é, sem dúvida, a batalha da sua carreira. Será um retiro de alto nível frequentado por ricos e famosos, onde espera encontrar a força que precisa para seguir em frente".

A fonte acrescentou que o ator espera conseguir "voltar e salvar a sua reputação e carreira".

Informações que chegam na sequência da polémica que protagonizou na gala dos Óscares, quando deu um estalo a Chris Rock por este ter feito uma piada sobre o cabelo da mulher do ator, Jada Pinkett Smith. A atriz sofre de alopecia, uma condição que provoca a queda de cabelo.

