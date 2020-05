Nuno Lopes está a viver um momento muito feliz da sua carreira. O ator tem feito sucesso na série da Netflix 'White Lines' - uma produção de Álex Pina, responsável pelo sucesso 'La Casa de Papel' - motivo pelo qual fez um agradecimento na sua conta de Instagram.

"Nem consigo descrever o quão feliz eu estou com a quantidade de amor que tenho recebido de fãs de todo o mundo de 'White Lines'. Obrigada do fundo do meu coração (estou um pouco assoberbado com as milhares e milhares de mensagens, mas prometo que vou dar o meu melhor para ter tempo para as ler todas em breve). Muito amor!", afirmou na legenda de uma publicação.

Já teve a oportunidade de ver a série?

