Wanda Nara confirmou as piores notícias. A modelo argentina, à semelhança do que já havia sido noticiado pela imprensa cor-de-rosa, sofre de leucemia.

Foi o conhecido jornalista argentino Ángel de Brito que garantiu que a informação é mesmo verdade, tendo conseguido chegar à fala com Wanda, a companheira do jogador Mauro Icardi.

"Foi difícil porque descobri pela televisão. Ninguém me contou, não confirmaram o diagnóstico. As enfermeiras chegaram ao meu quarto a chorar. Cheguei a dizer ao Mauro: 'estou a morrer e ninguém me diz nada'", confessou a empresária, citada por Ángel de Brito.

"Nesse momento entrei em pânico porque não sabia o que estava a acontecer-me. Pensei nos meus filhos, veio tudo à minha cabeça naquele momento. As crianças estavam a chorar porque era um assunto que estava a ser falado na televisão e na comunicação social. A minha família estava destruída, o Mauro queria abandonar o futebol... senti que estava tudo a colapsar. Tentei mostrar a todos uma imagem de que estávamos bem para que pensassem que não havia qualquer problema, mas na realidade estava a cair aos poucos por dentro", terá dito ainda Wanda, na mesma entrevista