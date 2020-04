As celebrações do feriado de 25 de Abril na Assembleia da República continuam a gerar discussão e uma das pessoas que comentou o assunto foi Filomena Cautela, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Em jeito de confissão ou desabafo: Esta foto tem precisamente 6 anos. Estava à espera para gravar, para quem acha que é pose, não sou dessas. A minha mãe estava cá e eu era feliz mas não sabia, sim esse lugar comum", começa por referir na legenda de uma imagem na qual surge em cima de um tanque.

"Hoje quero lembrar que celebrar o 25 de Abril fofinhos e fofinhas é essencial principalmente nesta fase. Adivinham-se tempos ainda mais incertos e é aqui que os populistas ignorantes e fascizóides prosperam. Não podemos deixar, not on our watch (outro lugar comum)", adianta.

"Eu voltarei a sair à rua quando deixarem, mas estarei em cima do meu tanque", completa.

A apresentadora da RTP1 não terminou sem deixar, no entanto, uma ressalva: "Para não levantar pó, não falei de formas de celebração nem vou alimentar discussões. Deve celebrar-se. Hoje, no sábado e sempre".

