Muito divertida e feliz ao lado do marido Orlando Morais, é assim que vemos Glória Pires no recente vídeo que partilhou na sua conta do Instagram.

Uma partilha que serviu para assinalar o 58.º aniversário do músico, esta quarta-feira, dia 22 de janeiro.

"Viva o amor! Viva ele! Hoje o dia é de celebrar mais um ano dele, que ilumina o meu caminho... Amo-te", escreveu a atriz na legenda do vídeo em que aparece a dançar com o marido.

Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum, Antonia, de 27 anos, Ana, de 19, e Bento, de 15. Glória é ainda mãe de Cleo Pires.

Leia Também: Grazi Massafera assinala aniversário de Caio Castro