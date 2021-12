No dia em que se assinalavam os sete meses da morte de Paulo Gustavo, este sábado, 4 de dezembro, o viúvo do artista, Thales Bretas, espalhou as suas cinzas na cidade de Nova Iorque, EUA.

"Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… Sentir-te em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa sete meses sem a tua presença física, mas tu nunca estarás ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em Nova Iorque. Foi muito lindo… O dia ficou mais colorido quando te recebeu", escreveu Thales Bretas na legenda de um vídeo que mostra este momento único.

Veja na publicação abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Leia Também: Mãe de Paulo Gustavo emociona ao lembrar "saudade" do filho