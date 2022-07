"Faz hoje dois anos que o Elvis e eu nos despedimos do Nick", é desta forma que a viúva de Nick Cordero assinala o dia, 5 de julho, em que se completam dois anos passados desde a morte do famoso ator.

Nick, que perdeu a vida devido a complicações relacionadas com a Covid-19, é agora lembrado pela esposa numa homenagem emotiva, que junta palavras sentidas e imagens únicas da família.

Amanda recorda o dia em que se despediu do marido como o "mais difícil" da sua vida, mas assegura ter encontrado uma nova forma de encarar esta data.

"Não houve um dia em que eu não sentisse a falta dele", assumiu, lembrando Nick como uma presença forte, dono de um sorriso e de uma gargalhada capazes de iluminarem todos os locais por onde passava.

Há um ano neste mesmo dia, um amigo de Amanda contou-lhe ter tido um "sonho lindo" em que a família e amigos se reuniam com Nick, que aparecia "feliz e radiante", para celebrarem o dia da sua morte.

Este sonho mudou a forma como a viúva do ator passou a olhar para o 5 de julho. "Não posso saber o que acontece do outro lado, mas ele estava a enviar-me uma mensagem clara. Rapidamente reformulei este dia. 5 de julho é o dia do 'novo nascimento' do Nick, em vez do dia da sua morte. Essa ideia trouxe uma luz positiva a um dia escuro. Decidi então que vou comemorar com ele hoje e sempre no dia 5 de julho", explicou, por fim.

Da bonita história de amor entre Nick Cordero e Amanda Kloots, recorde-se, nasceu um menino, Elvis, de três anos.

