Crystal Harris respondeu aos ataques de que constantemente é alvo nas redes sociais. A viúva do magnata da Playboy Hugh Hefner é acusada de ter casado com o empresário, 60 anos mais velho, apenas por interesse.

"Eu sou atacada com todos os estereótipos", afirmou durante uma entrevista ao jornal britânico The Sun.

"As pessoas chamam-me de loira burra, falsa, que só estava interessada em dinheiro e que não amava o Hef. Sofro ataques por causa do meu relacionamento com ele, da minha aparência e da minha inteligência", lamentou.

Recorde-se que Crystan e Hugh conheceram-se em 2010, ano em que a modelo tinha 18 anos. A manequim acabou por se tornar numa das três namoradas do empresário e em 2012 os dois casaram-se, tendo ficado juntos até 2017, ano da morte de Hefner.

Atualmente, Crystal trabalha como vice-presidente da Hugh M. Hefner Foundation e encontra-se num relacionamento com o engenheiro espacial Nathan Levi, funcionário do grupo SpaceX.

