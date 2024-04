Vitor Kley revelou que foi submetido a uma operação ao joelho. Na sua página de Instagram, o cantor brasileiro partilhou imagens nas quais aparece no hospital, relatando os acontecimentos.

"Nunca tinha conseguido realizar o sonho de viajar com meus amigos para uma surf trip", começa por descrever, afirmando que já tinha tudo tratado para ir a Mentawaii, na Indonésia.

"Enfim, não era para ser, rompi o ligamento do joelho e o troço foi feio", destaca.

"Sim, eu sou aquela pessoa que acredita que tudo tem um motivo e se não era para ir agora é porque outra coisa maior me aguardava", adianta.

Entretanto partilha uma lição que aprendeu com o sucedido: "Me lesionando feio desse jeito aprendi que posso superar coisas que eu achava quase impossíveis, tipo reaprender a andar, fazer shows, tocar no carnaval, viajar por dois meses com uma tala de ferro na perna".

O músico, ex-namorado de Carolina Loureiro, agradeceu igualmente a todos os profissionais que têm cuidado dele.

"Tem coisa que há de ser como há de ser, não está no nosso controlo. Agora, o que podemos controlar e como levamos o peso dos acontecimentos, aí é com a gente", completa.

Eis a partilha:

Leia Também: Cláudio Ramos conta peripécia: "O prédio todo rebentou"