Quatro meses depois da separação, Vítor Kley parece ter decidido homenagear a ex-namorada, Carolina Loureiro, com uma canção onde fala sobre a saudade.

'Tudo Me Lembra Você' foi lançada na madrugada de quinta-feira, 5 de maio, e contém versos como: "[...] Saudade do toque, cheiro, teu cabelo bagunçado no peito. Como faz falta […] Ai que saudade do teu beijo bom".

Além da letra, o rumor de que este tema poderá ser uma mensagem para a atriz portuguesa cresceu ainda mais depois de uma partilha feita no Instagram do músico brasileiro. Vítor partilhou uma fotografia de um caderno de notas onde escreveu que a canção fala de "um passado não muito distante".

