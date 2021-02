"Um dia especial e inesquecível", foi com estas palavras que os pais 'babados' Vítor Baía e Andreia Santos revelaram que foram pais do segundo bebé em comum. O casal viu nascer a pequena Matilde esta segunda-feira, 22 de fevereiro.

"[...] Um momento único, um parto maravilhoso no CMIN (Centro Materno Infantil do Norte), serviço público de excelência. Um sincero agradecimento à direção, equipa médica, enfermeiros, analistas e auxiliares pelo profissionalismo, simpatia e carinho. Em particular à equipa que nos acompanhou (Dr. António Braga, Dr. Gonçalo Inocêncio, Dra. Rita Fraga, Enf. Marta Inácio e Enf Marlene) um muito obrigada", pode ainda ler-se na mesma publicação onde partilham uma fotografia em que a nutricionista aparece com a menina ao colo.

Perante a novidade, foram muitos os seguidores que fizeram questão de dar os parabéns aos papás.

Recorde-se que Vítor Baía e Andreia são também pais de Rodrigo, de dois anos. O ex-jogador de futebol é ainda pai de Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 24, e Afonso, de 13, fruto de relações anteriores.

Leia Também: Vítor Baía atira-se às arbitragens: "Dualidade de critérios"