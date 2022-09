Kate MIddleton está de regresso à sua agenda habitual, apesar da família real britânica continuar de luto até à próxima semana.

A princesa de Gales escolheu um casaco com um significado especial para se encontrar com os voluntários do Castelo de Windsor que ajudaram no funeral de Isabel II.

Conforme noticia a imprensa internacional, Kate elegeu o mesmo casaco que usou na sua primeira aparição após o funeral de Filipe de Edimburgo, marido da monarca.

Trata-se de uma peça da Dolce & Gabbana avaliada em mais de dois mil euros.



© Getty Images