Rita Patrocínio, que se encontra grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com o ator Tiago Teotónio Pereira, partilhou um divertido vídeo na sua conta de Instagram onde faz um desafio lançado por David Carreira no âmbito da música de apoio à seleção nacional.

Na gravação, conforme poderá ver de seguida, a irmã da apresentadora Carolina Patrocínio surge animada a dançar o refrão da música 'Vamos com Tudo'.

Atrás, a treinar, está Tiago, que de vez em quando também não resiste em fazer um passo ou outro.

