Hoje celebra-se o Dia do Cão, por isso, são várias as figuras públicas quem têm partilhado momentos especiais com os seus animais de estimação. Foi o caso de Paulo Vintém.

Na sua conta de Instagram, o músico do D'ZRT partilhou um vídeo no qual os seus patudos e os da companheira, Marta Melro, conhecem a filha, a pequena Aurora.

"Aproveito este dia para vos mostrar a apresentação da Aurora aos nossos cães, esses seres tão especiais que fazem parte da nossa vida. Vão ser melhores amigos, ajudar-nos a criá-la, vão vela crescer, acalmá-la, gastar-lhe energia com brincadeiras, proteja-la… Ter um cão ajuda-nos a ser mais felizes", notou.

Veja o momento na galeria.

