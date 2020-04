Neste período em que está confinada em casa, Oceana Basílio não conteve as saudades das amigas e recuperou a memória de uma noite cheia de animação.

A atriz partilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na companhia de duas amigas a dançar ao som de 'Crazy in Love', de Beyoncé.

"Que saudades dos jantares de amigas do coração e de terminar com as nossas danças de brincadeira e palhaçadas. Está quase, irmãs", escreveu.

