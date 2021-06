Um mês após a morte de Paulo Gustavo, que aos 42 anos perdeu a batalha contra a Covid-19, o marido do ator encontra-se ainda em grande sofrimento com a sua ausência.

Na sua conta oficial de Instagram, Thales Bretas homenageou o grande amor da sua vida.

"Que saudade do seu beijinho e do seu carinho... 1 mês sem o teu corpo presente, mas nenhum minuto sem ti.

Amo-te para sempre", começa por escrever o dermatologista na legenda de um vídeo antigo do casal.

Mais tarde, Thales Bretas deu continuidade à sua homenagem partilhando nas suas InstaStories um conjunto de fotografias do casal com os filhos gémeos de ambos:

"Amor da minha vida, que falta fazes à nossa família! Onde estiveres, cuida de nós como sempre cuidaste", lê-se numa das fotografias.

"Trouxeste-me a vida no seu máximo. Filhos, família, amigos, alegrias, conquistas. Eu vivi uma história linda nestes sete anos. Que sorte a minha! Obrigado por me ensinares tanto, por me proporcionares tanto, por me amares tanto e por me fazeres tão feliz", declara ainda.

Veja as fotografias partilhadas pelo marido de Paulo Gustavo.

Leia Também: Zayn Malik quase andou à bulha à porta de um bar. O vídeo já é viral