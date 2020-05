Após um mês e meio em Estado de Emergência, Portugal inicia esta segunda-feira a semana semana em Estado de Calamidade, fazendo-se notar agora algumas retomas à dita normalidade. Nesta fase da pandemia da Covid-19, Mariama Barbosa mostra-se positiva e com os olhos no futuro risonho que se adivinha.

Sentimento que a comentadora do 'Passadeira Vermelha' quis partilhar com os leitores do Notícias Ao Minuto num vídeo em que deixou uma mensagem especial.

