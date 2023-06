Margarida Corceiro passou as últimas horas no Algarve e sabe-se agora que não esteve por lá sozinha.

A atriz mostrou-se, nas redes sociais, acompanhada de Tomás Taborda e de Rui Pedro Silva, dois atores com quem contracena na nova temporada de 'Morangos com Açúcar', cujas gravações ainda não terminaram.

Tomás, nas stories do Instagram, divulgou um vídeo onde Margarida, sem se aperceber inicialmente de que estava a ser gravada, canta o tema dos ABBA 'Lay All Your Love On Me'.

