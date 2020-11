Fátima Lopes partilhou com os seus seguidores imagens raras onde surge ao lado do pai. Esta foi a forma que a apresentadora encontrou para assinalar o aniversário do progenitor, que esta sexta-feira completa 80 anos de vida.

"Hoje o meu querido pai faz 80 anos. Uma data redonda cheia de alegrias e desafios. Uma história de vida impossível de contar sem a sua companheira de todas as horas: a minha querida mãe", começa por declarar a estrela das tardes da TVI na legenda de um vídeo onde mostra o momento em que surpreendeu o pai com um presente muito especial.

Fátima mandou emoldurar uma fotografia do casamento dos pais.

"Estão juntos há mais de 50 anos. São pais e avós extraordinários. Por isso decidi oferecer ao meu pai um @youpii.oficial com uma fotografia do casamento deles. Aqueles dois jovens cheios de sonhos, revelaram-se duas pessoas corajosas, capazes de amar e deixarem-se amar. São os meus pais, em quem tenho um profundo orgulho. Espero meu querido pai, celebrar muitos e muitos aniversários, sempre juntos. Amo-te muito", pode ainda ler-se na legenda desta amorosa publicação.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Fátima Lopes acorda emocionada. O pai completa 80 anos