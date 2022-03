Se é fã do programa 'Casados à Primeira Vista', então esta notícia interessa-lhe. Foi revelada uma nova promoção ao programa da SIC nas redes sociais.

A apresentação, como aconteceu nas edições anteriores, ficará a cargo de Diana Chaves.

"Há sonhos à espera do momento certo. O programa que os realiza está de volta, com novos candidatos e novos especialistas. É o regresso do fenómeno de audiências que encantou os portugueses. Descobrir o amor, pode ser uma aventura apaixonante. Diga sim ao amor. 'Casados à Primeira Vista' estreia brevemente, na SIC!", informa-se na conta de Instagram do canal de televisão.

