Dolores Aveiro está sempre pronta para uma boa festa e não tem medo de participar.

Elma Aveiro completou mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 10 de março, e foi em Marraquexe, Marrocos, que comemorou a data.

Entre as imagens que foram destacadas no Instagram, é possível perceber que o artista madeirense Ruben Aguiar esteve presente na festa e cantou o famoso tema 'A Música do Gago'... com a 'ajuda' de Dolores Aveiro.

A dada altura, Ruben Aguiar colocou o microfone em frente à mãe de Cristiano Ronaldo que não hesitou em cantar. Veja este momento no vídeo da galeria.

