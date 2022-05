Kendall Jenner é protagonista de um dos momentos virais do casamento de Kourtney Kardashian, sua irmã, mas pelos motivos mais inesperados.

Um vídeo publicado por Kylie Jenner nas stories da sua conta de Instagram mostram a modelo com muitas dificuldades em subir as escadas do local onde aconteceu a cerimónia.

Isto porque a manequim levou um vestido tão apertado, que mal conseguia mover as pernas - conforme poderá ver pelo vídeo na galeria.

Recorde-se que Kourtney Kardashian deu o nó com Travis Barker num romântico evento que teve lugar em Itália e que contou com a presença de familiares e amigos mais próximos.

